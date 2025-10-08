В Европарламенте обсуждают, где взять деньги на Украину, но ресурсы исчерпаны. Евросоюз нарушил свои обязательства не повышать госдолг и набрал кредитов, которые нечем отдавать, сообщает РИА Новости.

Ситуация ухудшилась после ухода США от поддержки Украины — они сняли с себя обязательства по финансированию Киева. Теперь европейцы должны выделять деньги на выплаты бюджетникам, зарплаты военным, строительство заводов и закупку оружия, говорится в материале.

Европейцы рассматривают возможность изъятия замороженных в Европе российских активов для финансирования Украины. Однако, как сообщается, это может привести к краху европейских банков, оттоку иностранных инвестиций и падению доверия к евро.

Странам ЕС предрекли серьезные проблемы

Президент России Владимир Путин предупредил, что западные активы на территории страны могут быть национализированы в случае угрозы безопасности. Это может стать выгодным для России, так как стоимость наших активов превышает сумму, которую требует Украина, пишут авторы материала.