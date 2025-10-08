Назван мировой лидер по развитию солнечной энергетики

Этот год может стать переломным в истории мировой энергетики. Во всяком случае, первая его половина. По данным аналитического центра Ember, именно в этот период полученный от Солнца и ветра объем электроэнергии оказался больше, чем от угля.

Если конкретно, то доля угля в мировой электроэнергетике снизилась до 33,1 %, а возобновляемых источников поднялась до 34,3%. Причем основной вклад в это внесли Китай и Индия, которые всегда считались главными потребителями угля. Сейчас обе страны сокращают его долю в своей энергетике из-за роста возобновляемых источников.

Несомненным лидером возобновляемой энергетики оказалось Солнце, которое обеспечило 83% прироста мирового спроса на энергию. Доля нашей звезды в первой половине 2025 года в мировом энергобалансе выросла с 6,9% до 8,8%.

С огромным отрывом от остальных лидирует Китай, который обеспечил 55% глобального прироста солнечной генерации, далее следуют США (14%), ЕС (12%), Индия (5,6%) и Бразилия (3,2%). На сегодня четыре государства уже получают более 25% электроэнергии от Солнца, 29 стран - более 10%. В июне 2025 года солнечная генерация ЕС впервые опередила атомные электростанции.