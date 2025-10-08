«Хороший» пузырь: СМИ призвали готовиться к краху рынка

Финансовые рынки демонстрируют признаки, вызывающие беспокойство относительно возможного кризиса. Управляющие фондами по всему миру обеспокоены увеличением долговой нагрузки и чрезмерным оптимизмом на рискованных рынках, сообщает The Financial Times.

Однако акции продолжают расти, корпоративные облигации пользуются популярностью, а частные рынки привлекают значительные объемы капитала. Все это поддерживается ожиданиями дальнейшего снижения процентных ставок со стороны центральных банков.

Все больше инвесторов склоняются к позиции: «если не можешь противостоять тренду, лучше присоединись к нему». Майк Ридделл из Fidelity International подчеркивает, что клиенты выражают беспокойство по поводу устойчивости текущей ситуации.

Авторы статьи подчеркивают, что риски на финансовых рынках сосредоточены в трех ключевых областях: мания вокруг искусственного интеллекта, значительные кредитные спреды и деградация институциональной структуры в США. Сообщается, что корпоративные вложения в ИИ играют важную роль в экономическом росте США, что вызывает опасения о возможном перегреве. Инвесторы задаются вопросом, не является ли это пузырем, хотя Джефф Безос из Amazon считает его «хорошим». Однако отмечается, что все пузыри в конечном итоге лопаются.

Высокие кредитные спреды увеличивают вероятность коррекции. В США проблемы с институтами и возрождение инфляции могут препятствовать снижению процентных ставок и привести к откату, говорится в материале.

Как отмечается, управляющие активами следят за британскими и японскими облигациями, которые могут стать поводом для переосмысления рисков. Пессимисты обсуждают возможные проблемы, в то время как оптимисты продолжают инвестировать, усиливая «страх упустить выгоду», подчеркивается в статье.

Некоторые говорят, что это «хороший» пузырь, но инвесторам следует помнить, что все пузыри в конце концов лопаются.