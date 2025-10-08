Евросоюз согласовал план отказа от российской нефти

Послы стран Евросоюза (ЕС) договорились о прекращении импорта российских нефти и газа к 2028 году. О согласованном плане сообщает Reuters.

В среду, 8 октября, послы объединения договорились продолжить реализацию плана по отказу от российских энергоресурсов. На закрытой встрече согласовали отправку соответствующего закона министрам для утверждения на встрече 20 октября. Как отмечают источники, почти все страны одобрили проект, несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии.

Сейчас переговоры ведутся по техническим изменениям. В частности, обсуждается вопрос, должен ли экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу быть предварительно разрешен или проверяться таможенными органами по прибытии в порты, чтобы подтвердить, что топливо не российского происхождения. Так, Франция и Италия поддержали план, но предложили уточнить, как будут контролироваться поставки, чтобы обеспечить соблюдение запрета.