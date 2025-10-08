Мишустин: российский рынок обеспечен продовольствием

Российский рынок обеспечен продовольствием, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Наш внутренний рынок обеспечен и сельскохозяйственным сырьём, и продовольствием», — приводит РИА Новости его слова на пленарном заседании Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Мишустин отметил, что потребители смогут и дальше выбирать те продукты, которые им нужны.

В сентябре стало известно, что российские аграрии собрали 105 млн тонн зерна.