Вице-премьер РФ заявил об отсутствии глобальных проблем на внутреннем топливном рынке

Нефтяники в России нарастили выпуск топлива, вопросы с доставкой решаются в ручном режиме, глобальных проблем на топливном рынке сейчас нет. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

По его словам, в целом на топливном рынке есть баланс, а «логистические вопросы, которые возникают, решаем в ручном режиме, глобальных проблем нет».

До этого стало известно, что в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) направили письмо с просьбой проверить работу поставщиков бензина и дизельного топлива из-за резкого роста цен. В письме сказано, что темпы роста цен на топливо в последнюю неделю достигли самых высоких отметок в 2025 году, что вызывает множество вопросов.

Правительство России 30 сентября продлило запрет на экспорт бензина за рубеж до конца 2025 года. Ограничение распространяется на всех участников рынка, включая крупных и независимых экспортеров. Кроме того, до конца года сохранится запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также других видов газойлей для компаний, не являющихся производителями.