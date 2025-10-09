Цена алюминия поднялась выше 2,8 тысяч долларов за тонну

Стоимость алюминия в четверг, 9 октября, поднялась выше 2,8 тысяч долларов за тонну впервые с мая 2022 года, следует из данных торгов.

В этот же день цена серебра на спотовом рынке на нью-йоркской бирже Comex подскочила выше 51 доллара за унцию, обновив исторический максимум. С начала года оно подорожало примерно на 73 процента.

Также стоимость золота в 29 сентября дошла до отметки в 3850 американских долларов за тройскую унцию, установив очередной исторический максимум цены на драгоценный металл. Доктор экономических наук Алексей Зубец заявил, что в ближайшей перспективе золото будет дорожать как в рублях, так и в долларах.

Кроме того, цена бензина Аи-95 на Петербургской бирже по итогам торгов 20 августа вновь достигла исторического рекорда, превысив 82 тысячи рублей за тонну. Также, согласно данным торгов, марка Аи-92 третий день подряд обновляет свой ценовой максимум.

Изменения показывает и курс валют. После решения совета директоров Центрального банка России о снижении ключевой ставки с 18 до 17 процентов рубль стал укрепляться по отношению к доллару: котировки американской валюты потеряли 1,08 процента.