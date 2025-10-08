В ЦБ прокомментировали информацию об отключении карт Visa и MasterCard

Карты Visa и MasterCard c истекшим сроком годности продолжат работать в России, резких шагов по их отключению не будет. Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, передает ТАСС.

Ранее директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин сообщил, что с 1 января все карты Visa и Mastercard перестанут работать на территории России из-за завершения срока действия их сертификатов безопасности.

Комментируя это, Бакина указала, что в настоящее все карты на территории РФ работают.

«Как международные платежные системы ушли, мы сделали все, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем. Мы находимся в диалоге с банками, как предпринять правильные шаги, чтобы все вопросы безопасности были закрыты», — добавила она.

В России высказались о будущем карт Visa и Mastercard

Также Бакина подчеркнула, что работа по постепенному выводу карт ушедших платежных систем из оборота в РФ ведется еще с 2022 года.