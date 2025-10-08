МВФ: глобальный госдолг может превысить объем мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что глобальный госдолг может превысить объем всей мировой экономики. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Георгиевой, это может произойти уже к 2029 году. Она также уточнила, что в ближайшее время глобальный уровень госдолга будет только расти, а динамика роста заимствований вызывает тревогу уже сегодня.

«Мировой госдолг, согласно прогнозам, к 2029 году превысит сто процентов глобального ВВП», — заявила она.

Как объяснила Георгиева, сильнее всего на рост госдолга влияет увеличение объемов государственных заимствований. При этом, объемы растут как в развитых странах, так и в странах с развивающимися экономиками. Эксперт также считает, что в среднесрочной перспективе глобальная экономика будет расти, но медленнее, чем до пандемии COVID-19 — примерно на 3% ежегодно.