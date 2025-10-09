Аналитик объяснил, почему власти изменили прогноз по рублю

Председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России» Егор Диашов прокомментировал изменение Минэкономразвития прогноза по срокам достижения курса в 100 рублей за доллар. По его словам, ведомство проявило более осторожный подход к оценке экономических реалий.

Эксперт отметил, что экономика постепенно адаптируется к новым условиям, а российским властям сейчас невыгоден обвал национальной валюты. Диашов добавил, что устойчивость рубля обеспечивают высокие и стабильные цены на нефть и газ.

Он подчеркнул, что значительную роль играет и режим контроля капитала, введенный в ответ на внешние санкции. По мнению специалиста, эти меры создают барьеры для вывода средств за рубеж, что дополнительно поддерживает рубль.

При этом Диашов допустил, что ситуация на валютном рынке может измениться, если возникнут новые внешние шоки, ускорится инфляция, ухудшатся экономические условия или снизятся цены на энергоносители, передает «Прайм».

Ранее, 7 октября, Банк России резко повысил курс доллара сразу до 83 рублей за единицу. Это на 1,1 рубля больше, чем за день до этого.

Еще 1 октября курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 81 рубля впервые с 4 сентября текущего года. Причем 11 сентября впервые с 10 февраля внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей. Тогда Центробанк установил официальный курс американского доллара на уровне 84,9 рубля.