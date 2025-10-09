Одна из частей российского флота оказалась полностью устаревшей

Способность к грузоперевозкам по Амуру серьезно снизилась из-за того, что флот практически полностью устарел. Из 838 судов только 73 моложе 24 лет, но даже с ними средний возраст судна составляет 46 лет. Об этом со ссылкой на данные комитета Совета Федерации по экономической политике пишут «Известия».

В 1985-1990 годах объемы перевозок грузов по реке превышали 33 миллиона тонн, но к 2024 году они рухнули до 2,2 миллиона, из которых 1,7 миллиона приходятся на внутренние потребности.

В соответствии с концепцией программы развития Амурского бассейна, подготовленной ФАНУ «Восточный центр государственного планирования», к 2040 году необходимо увеличить грузоперевозки по ключевой водной артерии Дальнего Востока до семи миллионов тонн, что в 3,5 раза меньше, чем в советские годы.

Член комитета Совфеда по экономической политике Виктор Калашников считает, что в грузовых перевозках заинтересована и китайская сторона. Он добавил, что в настоящее время обслуживанием экспортно-импортных грузов на Амуре на 70 процентов занимаются суда под флагами Китая.

В свою очередь, член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев признал, что 30-40 миллиардов рублей, которые правительство готово потратить на льготный лизинг для обновления флота, точно не хватит для решения проблемы. По его мнению, заплатить придется в десять раз больше, но запуск первых судов мог бы заинтересовать инвесторов и привлечь к строительству частный капитал.

Впрочем, депутат напомнил, что вопрос заключается не только в финансировании, нет полной ясности и с возможностью Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) обеспечить выпуск необходимого количества судов.

Летом вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минтрансу и Минпромторгу разработать федеральную программу обновления флота и портов Амурского бассейна. В протоколе совещания у чиновника было указано, что исполнителем крупного госзаказа на строительство судов для региона может стать Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ).

Однако в августе стало известно, что ОСК собирается сократить 70 процентов сотрудников ХСЗ, потому что у предприятия нет заказов и объемов производства. После того как эта информация попала в публичное пространство, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин пообещал выкупить завод у ОСК за символический рубль и не допустить сокращения персонала.