ФРГ потребовала принятия части проекта бюджета ЕС

Германия и другие ключевые финансовые доноры Евросоюза в ультимативном порядке потребовали одобрения важнейшей, по их мнению, части проекта бюджета сообщества на 2028-2034 гг., которая отражает новые приоритеты, такие как безопасность и стимулирование роста, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Еврокомиссия предложила объединить сельскохозяйственные субсидии и региональные фонды, которые традиционно составляют две трети бюджета ЕС, для предоставления странам большей свободы в расходовании средств с целью решения насущных задач. Против этого выступили две крупнейшие фракции Европарламента - "Европейская народная партия" (ЕНП) и социалисты. Они рассматривают возможность отклонения подобных планов, утверждая, что, по словам официальных лиц, это приведет к сокращению финансирования регионов и фермеров. Подобная угроза, по оценке FT, представляет собой "мощный политический динамит".

Как заявил изданию на условиях анонимности немецкий чиновник, "предложение о статус-кво, отдающее предпочтение традиционным статьям расходов, будет означать, что государствам-членам придется больше инвестировать на национальном уровне для решения [новых] задач". По его словам, "отклонение предложения [по бюджету ЕС] превратит все переговоры в хаос".

"Это будет игрой с огнем", - добавил он.

По словам же переговорщика по бюджету сообщества от ЕНП Зигфрида Мурешана, фракция "не приемлет ренационализацию бюджета ЕС и предоставление каждому государству-члену возможности делать то, что оно хочет". Региональная и сельскохозяйственная политика должны предусматривать "предсказуемые суммы", добавил Мурешан.