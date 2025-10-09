Золото может сильно подорожать: названы главные причины взлета цен

Золото может подорожать с 3 тыс. до 5 тыс. долларов за унцию менее чем за год. Главные причины – ослабление доллара и рост геополитической напряженности, сообщает «Независимая газета».

8 октября цены на золото выросли на 1,6%. Для России основным риском является снижение доходов от продажи природных ресурсов вследствие укрепления национальной валюты и потенциального замедления роста мировой экономики.

Авторы материала обращают внимание на то, что западные аналитики пересматривают прогнозы цен на золото. Goldman Sachs повысил ожидания до 4900 долл. за унцию на декабрь 2026 года. Центральные банки продолжат закупки золота, что добавит около 19% к росту цен.

Многие инвесторы считают золото более безопасным активом, чем доллар, из-за торговой и геополитической нестабильности. Глава Citadel Кен Гриффин отметил рост инфляции активов вне доллара и обеспокоенность по поводу фискального и монетарного стимулирования в США. Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио также считает золото надежным активом.

МВФ отмечает снижение доли доллара в мировых резервах до 56,3%. Это вызывает опасения. Для России ослабление доллара может снизить издержки и риски экспорта, но также приведет к снижению валютной выручки экспортеров и дефициту бюджета.

Эксперты считают, что Россия выиграет от ослабления доллара и роста золота, так как золото заменяет доллар. Политика дедолларизации укрепляет позиции России в международной торговле. Однако аналитик «Альфа-Капитал» Алина Попцова отмечает, что привлекательность доллара сохраняется благодаря глубине рынка и ликвидности.