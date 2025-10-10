Европейские страны увеличили импорт российских энергоресурсов

Семь стран Евросоюза увеличили импорт энергоресурсов из России. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным журналистов, Франция, Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Румыния, Португалия и Венгрия нарастили закупки российских энергоресурсов в стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом. Например, Париж увеличил импорт российского сырья на 40 процентов до 2,2 миллиарда евро, а Амстердам — на 72 процента до 498 миллионов евро.

Всего за первые восемь месяцев 2025 года ЕС импортировал из России энергоносителей на сумму более 11 миллиардов евро, заявили в Reuters, опираясь на информацию независимого Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) со штаб-квартирой в Хельсинки.

В начале года председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен полностью отказаться от российского газа и одновременно с этим снизить цены на энергоресурсы в Европе. Она констатировала наступление новой эры жесткой конкуренции за технологии и ресурсы.