Путин: Россия без пошлин поставляет Таджикистану значительные объемы нефти

Россия поставляет значительные объемы нефти и нефтепродуктов в Таджикистан, причем делает это без взимания экспортных таможенных пошлин. На это указал президент РФ Владимир Путин в заявлении для прессы по итогам российско-таджикистанских переговоров в Душанбе.

"Наша страна поставляет значительные объемы нефти и нефтепродуктов в республику. Почти целиком покрывает потребности таджикистанской экономики. Причем поставки энергоносителей осуществляются на льготной основе без взимания экспортных таможенных пошлин", - подчеркнул Путин.

Он также отметил, что этот вопрос в свое время ставил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.