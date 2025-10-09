Италия взбунтовалась из-за космических пошлин США на пасту

Италия оказалась в центре новой торговой напряженности после того, как США объявили о планах ввести дополнительные антидемпинговые пошлины в размере 91,7 процента на импорт итальянской пасты. Эти меры, которые начнут действовать с 1 января 2026 года, станут дополнительными к уже существующим 15‑процентным тарифам на товары из Евросоюза, грозят нанести серьезный удар по одному из ключевых символов итальянской гастрономии и важнейшему элементу экспорта.

Согласно заявлению МИД Италии, решение США было принято по результатам расследования, проведенного американским Министерством торговли, которое утверждает, что два крупных итальянских производителя продавали макаронные изделия по ценам ниже рыночных, применяя практику, известную как "демпинг", в период с июля 2023 года по июнь 2024 года.

Официальный Рим устами МИД "отвергает результаты этого расследования и новые пошлины", которые считает "несправедливыми и вредными для пищевой промышленности Италии".

Под удар США в настоящий момент попали 13 крупных производителей макаронных изделий (среди них такие гиганты, как Barilla, La Molisana, Rummo и Garofalo). Все они являются прямыми конкурентами для американских компаний, работающих в этой отрасли, которых, судя по непрозрачным намекам экспертов, хотят устранить.

"Это ни что иное как навязывание, которое благоприятствует тем, кто производит пасту в США и наносит ущерб тем, кто экспортирует ее из Италии", - расставил точки над i Луиджи Скордамалья, генеральный директор Filiera Italia.

Своим решением американцы задели сразу несколько болевых точек.

Итальянская паста - стратегически важный экспортный товар для страны: более 58 процентов продукции, производимой в Италии, продается за пределами Апеннин. США входят в тройку крупнейших рынков для экспорта итальянских макаронных изделий, объем которого достигает почти 800 миллионов долларов. По данным Национального института статистики ISTAT, в 2024 году общий объем экспорта итальянских макаронных изделий превысил 4 миллиарда евро, а объем продаж по всему миру составил около 2.5 миллиона тонн.

Для Италии паста - это не просто продукт, это часть идентичности и культурного кода, в котором зашифрованы 300 видов этого мучного лакомства. Попытка обложить ее дополнительными пошлинами воспринимается в Риме не как экономическое решение, а как вызов национальной гордости и идентичности. Итальянские власти, дипломаты и предприниматели объединяются, чтобы не допустить экономического и символического урона.

Так, чтобы привлечь внимание к проблеме, накануне в столовой итальянского Сената, по инициативе сенатора Пьерфердинандо Казини, в качестве протеста решили демонстративно сварить 15 кг сделанной вручную тальятелле, чтобы показать всему миру, что настоящую пасту нужно производить исключительно в Италии, а не где-то там за океаном.

Профсоюзы и аграрные ассоциации, включая Coldiretti и Filiera Italia, заявили, что новые ограничительные меры нанесут "смертельный удар" по итальянской продовольственной отрасли и неминуемо подорвут историческую связь между Италией и ее кулинарным наследием.

Итальянские производители предупреждают, что не будет найдено своевременное решение, новые пошлины могут привести к резкому снижению экспорта, росту цен на рынке и необходимости сокращать производство. Последние два пункта рикошетом ударят по жителям Апеннин: макаронные изделия - это, пожалуй, на сегодняшний день единственный продукт, который проедается со скидкой. Вдобавок ко всему, итальянцы просто-напросто не представляют свою жизнь без пасты, она - неотъемлемая часть их повседневного рациона, в том числе и потому что ее потребление вписывается в скромный бюджет среднестатистического жителя страны. Страшно представить себе, что начнется, если цены начнут расти.

По предварительным данным, при таких пошлинах цена итальянской пасты в США и в самой Италии может вырасти вдвое, что резко снизит спрос на премиальные бренды и сделает их уязвимыми перед конкурентом, производящим на месте.

"Мы попытаемся договориться с американской администрацией, потому что невозможно вести бизнес в условиях тарифа 107 процентов", - пояснил Джузеппе Ферро, генеральный директор крупной компании по производству пасты La Molisana.

Маргерита Мастромауро, президент ассоциации производителей пасты Pastai italiani, со своей стороны также предупреждает, что "последствия затронут не только макаронную промышленность, но и всю цепочку производства твердой пшеницы, а также нанесут непоправимый урон сектору, который является опорой итальянской экономики и культурной идентичности".

Помимо очевидного удара по бизнесу, пошлины могут повлиять и на экономику в целом. Бизнес-группы уже понизили прогноз роста ВВП Италии, указывая на возможное падение экспортных показателей.

Некоторые компании рассматривают локализацию производства в США в качестве способа сохранить позиции на рынке, но предупреждают: такой шаг лишает потребителей подлинного качества Made in Italy. Остальные (и их большинство) готовы биться за свои права в судебном порядке.

В "макаронную войну" включился и Евросоюз, который по данным Financial Times, рассматривает возможность подачи иска во Всемирную торговую организацию против США из-за запланированного увеличения американских пошлин на пасту от крупнейших итальянских производителей.