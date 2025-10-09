Экономика европейской страны постепенно переходит на военные рельсы
Конец эпохи наступил для немецкого завода Alstom в городе Зальцгиттер. После 175 лет производства вагонов предприятие сменило владельца и перепрофилируется на выпуск деталей для танков. Этот, казалось бы, локальный случай стал ярким символом резкого курса Германии на перевооружение, пишет The New York Times.
Решение продиктовано фундаментальными сдвигами в немецкой внешней политике, вызванными опасениями относительно действий России и отказом США от прежних гарантий безопасности. Показательно, что даже ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), известная своим скептицизмом в отношении помощи Украине, вынуждена поддерживать такие инициативы.
Себастьян Виппель, лидер АдГ в местном совете, назвал продажу завода «не поводом для радости», но подчеркнул важность сохранения рабочих мест и укрепления национальной оборонной промышленности.
Этот компромисс иллюстрирует дилемму, стоящую перед АдГ: для расширения электоральной базы за пределы восточных земель партии приходится мириться с реалиями новой политики безопасности, даже если это противоречит ее традиционным нарративам.
Таким образом, судьба одного завода отражает не только милитаризацию немецкой экономики, но и внутреннюю трансформацию политического ландшафта страны.