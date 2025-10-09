Пошлины ЕС бьют по своим: черную металлургию Британии ждет «настоящий коллапс»

В случае введения в ЕС повышенных пошлин на сталь британская черная металлургия столкнется с серьезными трудностями. И речь идет о «настоящем коллапсе», заявил в беседе с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Как отмечается, во вторник Еврокомиссия выступила за сокращение в два раза квот на импорт стали из не входящих в ЕС стран. Также было предложено увеличить пошлины на сталь, ввозимую сверх установленного порога в 18,3 млн тонн в год, с 25% до 50%.

Хазанов прокомментировал ситуацию. По его словам, принятие таких мер создаст сложности для внешнеторговых партнеров Европейского союза, особенно для Великобритании, чья черная металлургия ориентирована на экспорт стали на этот рынок. Выплавка стали в стране может сократиться на 25-50%, до уровня 2-3 миллионов тонн, отметил он.

Собеседник полагает, что ситуация серьезно скажется на черной металлургии страны. В прошлом году выплавка стали опустилась до рекордно низкого уровня в 4 млн тонн, что не наблюдалось с 1930-х годов, подчеркнул он.