Пошлины Трампа ударили по крупнейшей экономике Европы

Резкое ужесточение таможенной политики властей США негативным образом сказалось на объемах немецкого экспорта. О проблемах крупнейшей экономики Европы из-за импортных пошлин, введенных главой Белого дома Дональдом Трампом, «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федерального статистического бюро (Destatis).

По итогам последнего месяца лета суммарные объемы немецкого экспорта сократились на 0,5 процента в сравнении с июльским показателем, уточнили в ведомстве. В денежном выражении показатель просел до 129,7 миллиарда евро.

Особенно заметно сократились поставки немецкой продукции на американский рынок. За отчетный период ФРГ отправила в США продукцию на общую сумму в 10,9 миллиарда евро. Достигнутый результат оказался минимальным с ноября 2021 года. В месячном выражении показатель сократился на 2,5 процента, а в годовом — на 20,1 процента.

Экспорт немецкой продукции в Соединенные Штаты снижается пятый месяц подряд. Местные производители сильно зависят от сбыта товаров на американский рынок. По итогам 2024 года США стали для ФРГ крупнейшим торговым партнером. Однако в связи с повышенными импортными пошлинами двусторонние экономические связи стали ослабевать.

Одними из главных пострадавших оказались немецкие промышленники. Объемы производства в этом секторе в августе снизились на 4,3 процента, темпы спада стали максимальными за несколько месяцев. Пошлины Трампа сильнее всего ударили по местному автопрому. Снижение выпуска в ключевом секторе экономики ФРГ составило 18,5 процента. Это обусловлено тем, что в отношении европейских автомобилей продолжают действовать 25-процентные импортные пошлины США. Еще одной причиной усугубления кризиса в немецком автопроме стала усиливающаяся конкуренция со стороны китайских концернов.