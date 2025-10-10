Мировой госдолг растет: чем это может обернуться для России

Госдолг развивающихся стран растет стремительнее, чем у развитых государств. За период с 2010 по 2024 год объем заимствований в этих странах увеличился на 23 трлн долларов, что эквивалентно росту в 3,7 раза, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов ЦМАКП.

В то же время госдолг развитых стран вырос на 28 трлн долларов, что составляет увеличение в 1,7 раза. К концу 2024 года глобальный госдолг достиг астрономической отметки в 102 трлн долларов, что составляет 92% от мирового ВВП. При этом две трети этой суммы приходится на США, Китай и Японию.

Как отмечается, развивающиеся страны особенно уязвимы к долговым обязательствам из-за ограниченных финансовых ресурсов и стремления к ускоренному экономическому росту. Обслуживание долга становится все более затратным из-за высоких процентных ставок и бюджетного дефицита. Увеличение государственного долга может привести к повышению налогов, оттоку капитала за границу и финансовым кризисам.

США, Китай и Япония являются ведущими экономиками мира с валовым внутренним продуктом (ВВП) в размере $37 трлн, $14 трлн и $10 трлн соответственно. В то же время, такие страны, как Пакистан, Шри-Ланка, Бангладеш, Венесуэла, Замбия, Гана и Аргентина, находятся под угрозой дефолта. В дальнейшем рост государственного долга может замедлить экономический рост и привести к увеличению налогового бремени.

Эксперты подчеркивают, что для россиян главный риск — «импорт» нестабильности через глобальные экономические каналы. Критический госдолг крупнейших экономик может вызвать «девальвационное домино» — синхронное ослабление мировых валют, что повлияет на курс рубля и покупательную способность. Если развитые страны столкнутся с долговыми кризисами, замедлится мировой экономический рост, что негативно скажется на российском экспорте, прогнозируют специалисты.