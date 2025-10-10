Раскрыто ключевое направление сотрудничества Москвы и Баку

Международный транспортный коридор «Север — Юг» (МТК) имеет большое значение для Москвы и Баку. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, передает News.ru.

«Север — Юг» — международный транспортный коридор, пролегающий от морского порта Санкт-Петербурга до одного из самых крупных портов на западном побережье Индии — Мумбая.

По мнению военного политолога, эта инициатива будет иметь положительное влияние на экономику данных государств. Перенджиев напомнил, что Азербайджан является стратегическим партнером РФ, с которым у нее много совместных проектов. Собеседник отметил, что накануне президент России Владимир Путин принял участие в саммите СНГ в Душанбе. По словам Перенджиева, глава РФ поднял вопрос об объединении всех транспортных коридоров. По мнению президента, сила стран СНГ и стран ШОС именно в них, отметил эксперт.

В России рассказали о работе по «улучшению отношений» с Азербайджаном

Перенджиев подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в развитии проекта, поскольку это способствует увеличению объема внешней торговли страны. Для Российской Федерации проект также имеет важное значение, так как он открывает новые пути, не подпадающие под западные санкции, добавил он.