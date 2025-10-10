В России снизились цены на морковь и картофель

В сентябре 2025 года в России зафиксировано снижение розничных цен на морковь на 16,6% по сравнению с августом, а на картофель – на 15,2%. Об этом пишет ТАСС.

Стоимость плодоовощной продукции в целом снизилась на 3,5% за указанный период.

Отмечалось снижение стоимости лука на 14,8%, капусты белокочанной на 12,8%, свеклы на 12,3%, яблок на 12% и винограда на 9,9%. При этом, как указывалось, цены на помидоры выросли на 22,7%, на перец сладкий на 7,5%, на апельсины на 4,9% и на бананы на 3,5%.

Также сообщалось о снижении цен на масло оливковое на 2,8%, молоко сгущенное и какао на 0,7%, рис, соль, чай черный и йогурт на 0,5%.

В сообщении говорилось, что в группе мясопродуктов изменились цены: на печень говяжью и свиную рост составил 1,7%, на мясо кур 1,6%, на говядину 1,1%, на свинину 1,0%, на фарш и консервы мясные 0,9%, на мясокопчености 0,8%, на сосиски, сардельки и колбасы вареные 0,7%, на колбасы полукопченые и варено-копченые, кулинарные изделия из птицы 0,5%. При этом, как отмечалось, снизились цены на мясо индейки на 0,4% и на баранину на 0,3%.

Согласно данным Росстата, в категории рыбопродуктов выросли в цене кальмары мороженые на 1,2%, рыба соленая, маринованная и копченая на 0,7%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) на 0,6%, консервы рыбные в масле на 0,5%. В то же время, было зафиксировано снижение цен на икру лососевых рыб на 1,2%.

Также сообщалось, что среди прочих продовольственных товаров изменились цены: на яйца куриные рост составил 4,4%, на жевательную резинку 2,0%, на сухие супы в пакетах 1,3%, на крупу гречневую, кофе натуральный в зернах и молотый 1,1%, на хлеб пшеничный, а также цены в общественном питании 0,9%, на мед 0,8%, на национальные сыры и брынзу, хлеб ржаной, булочные изделия сдобные, торты, сухие приправы и специи 0,7%, на молоко ультрапастеризованное, сахар-песок и вина крепленые 0,6%.