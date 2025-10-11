Рынок криптовалют столкнулся с крупнейшим с апреля обвалом

После того, как президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин против Китая, произошел обвал на рынке криптовалют. Как пишет агентство Bloomberg, он стал крупнейшим с апреля 2025 года.

© Lenta.ru

По его данным, биткойн подешевел более чем на 12 процентов сразу после того, как в социальной сети Truth Social появилось сообщение американского лидера о пошлинах. Затем снижение приостановилось.

Уточняется, что в течение часа после заявления Трампа было ликвидировано криптовалютных позиций на сумму, превышающую 7 миллиардов долларов.

Ранее Трамп анонсировал масштабное повышение тарифов на ввозимую из Китая продукцию и другие торговые меры в ответ на попытку Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов.