На Западе рассказали о щекотливом положении Европы из-за помощи Украине

Страны Европейского союза нивелируют свою же финансовую помощь Украине, продолжая покупать российский газ. Об этом пишет агентство Reuters.

В статье говорится, что боевые действия на Украине продолжаются четвертый год, а Евросоюз по-прежнему находится в щекотливом положении, финансируя обе стороны конфликта.

Согласно данным Reuters, в период с января по август 2025 года ЕС импортировал российские энергоносители на сумму свыше €11 млрд.

Агентство также отмечается, что 7 из 27 стран Евросоюза увеличили импорт российских энергоносителей, при этом пять из них активно поддерживают Украину. Например, во Франции закупки нефти и газа России выросли на 40% по сравнению с 2024 годом.

Кроме того, указанные страны служат «входными воротами» для российского газа на европейский континент, а закупленные энергоносители распределяются по всему Евросоюзу, говорится в статье.