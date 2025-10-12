Путин отменил акцизы на дизельное топливо

Президент России Владимир Путин с октября по май отменил акцизы на дизтопливо. Указ об этом опубликован на сайте официальной правовой информации.

«Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации дизельное топливо», — говорится в документе.

Уточняется, что под отмену акциза попадает зимнее дизельное топливо.

Действие указа начинается с 1 октября 2025 года, а заканчивается 1 мая 2026 года.

