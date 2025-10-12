Вэнс: позиции США в торговых войнах сильнее, чем у Китая

Президент США Дональд Трамп располагает гораздо большим числом инструментов давления, чем правительство Китая, заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс.

В пятницу, 11 октября, американский лидер заявил, что с 1 ноября или раньше США введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня. Это обусловлено, добавил он, «агрессивной позицией» Пекина в сфере торговли.

«Президент США располагает гораздо большим числом инструментов давления, чем Китайская Народная Республика. Однако, если Пекин будет готов вести себя разумно, президент Дональд Трамп всегда готов быть разумным переговорщиком», — отметил Вэнс.

Журналисты заметили, что в последние месяцы США и КНР фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех китайских товаров.

В итоге, перед нынешним обострением тарифы достигли 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125%.

Напомним, что Трамп также ввел высокие тарифы против Индии, Бразилии и ряда других крупных стран. По его словам, в связи с этим, в бюджет США «потекли триллионы долларов».