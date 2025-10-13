В Минэнерго пообещали стабилизировать цены на топливо

Введение моратория на обнуление топливного демпфера позволит сохранить выплаты нефтяным компаниям и удержать внутренние цены на бензин и дизельное топливо в России, сообщили в Минэнерго.

Демпферная схема устроена так, что государство выплачивает переработчикам субсидии, поощряя тем самым поставки топлива на российский рынок вместо экспорта. При более высокой доходности зарубежных продаж власти компенсируют разницу нефтяникам, чтобы избежать скачков цен внутри страны. Однако при превышении внутренними ценами определённых порогов демпферные компенсации ранее обнулялись.

Дополнительно, дизельное топливо, получаемое путем смешивания летнего дизеля с авиационным керосином, выведено из-под акциза, что должно повысить рентабельность выпуска зимних сортов топлива. Благодаря этому удастся обеспечить более высокие показатели морозостойкости, необходимые в холодный сезон, пояснили в министерстве.

Главной задачей, отмечают в Минэнерго, остаётся бесперебойное топливоснабжение граждан и промышленности, а также поддержание устойчивости на внутреннем рынке нефтепродуктов. Одновременно продолжается действие временного запрета на экспорт автомобильного бензина и дизеля для компаний, не являющихся производителями топлива. Эта мера призвана блокировать вывод на экспорт объёмов, предназначенных для внутреннего потребления.

Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным указу, с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года расчёт демпфирующих выплат будет вестись без учёта отклонения средних оптовых цен на дизель и бензин марки АИ-92 от граничных уровней. Ранее выплаты по демпферу прекращались, если цены отклонялись от установленных индикаторов более чем на 10 или 20 процентов соответственно.