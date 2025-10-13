Энергетическая революция: развитие чистой энергии меняет мир

В 2020 году в Калифорнии из-за жары и повышенного спроса на электроэнергию произошло двухдневное отключение света. Этот инцидент поднял вопросы о зависимости штата от возобновляемых источников энергии, сообщает The Financial Times.

Так, начались разработки мегааккумуляторов, и государственная поддержка привела к увеличению мощности батарей в Калифорнии до 13 ГВт. К 2027 году планируется добавить еще 8,6 ГВт. Аккумуляторы собирают солнечную энергию днем и используют ее вечером, снижая нагрузку на энергосистему и повышая эффективность возобновляемых источников. В Великобритании аккумуляторы могут обеспечить энергией около 30 000 домов за час.

С 2010 года цена на литий-ионные аккумуляторы снизилась на 90%, что способствует росту популярности аккумуляторных ферм. Компания Tesla представила Megablock — технологию, позволяющую устанавливать системы мощностью 1 ГВт·ч всего за 20 рабочих дней.

Китай, который контролирует более 75% производства аккумуляторов в мире, является ключевым игроком в этой сфере. К 2030 году внутреннее потребление в Китае может вырасти до 652 ГВт·ч. Технологии хранения энергии играют важную роль в процессе перехода к экологически чистым источникам. В Испании обсуждается идея выплаты владельцам аккумуляторов за поддержание стабильного напряжения в электросети. В Великобритании операторы аккумуляторных систем получают плату за резервное питание.

В материале говорится, что в странах с идеальными условиями для солнечной энергетики аккумуляторы могут полностью покрыть потребности в балансировке энергопотребления, снижая стоимость экологически чистой энергии. Однако в странах с ключевым значением ветра аккумуляторы не могут полностью компенсировать дефицит энергии.

Несмотря на потенциал аккумуляторов, их внедрение сталкивается с трудностями: перегрузка операторов, устаревшие компьютерные системы, отсутствие четкой долгосрочной политики и нормативно-правовая неопределенность.

Для снижения рисков некоторые разработчики заключают соглашения о передаче прав. В Германии такие контракты популярны. Эксперты отмечают, что современные аккумуляторные системы оснащены улучшенными средствами пожаротушения и используют безопасные химические составы.