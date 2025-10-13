Премия по экономике памяти Нобеля присуждена за исследования роста

Шведская королевская академия наук объявила лауреатов премии Госбанка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Ими стали Джоэль Мокир (США), Филипп Агьон (Франция) и Питер Ховитт (США) за исследования в области экономического роста.

"Джоэль Мокир использовал исторические источники как один из способов раскрыть причины того, что устойчивый рост становится новой нормой. Он продемонстрировал, что для того, чтобы инновации следовали друг за другом в самогенерирующемся процессе, нам необходимо не только знать, что что-то работает, но и иметь научное объяснение, почему это так. Последнее часто отсутствовало до Промышленной революции, что затрудняло развитие новых открытий и изобретений. Он также подчеркнул важность открытости общества новым идеям и готовности к переменам", - говорится в релизе Нобелевского комитета.

Филипп Агион и Питер Ховитт также изучали механизмы устойчивого роста.

"В статье 1992 года они построили математическую модель так называемого "созидательного разрушения": когда на рынок выходит новый, более совершенный продукт, компании, продающие старые, терпят убытки. Инновация представляет собой нечто новое и, следовательно, является созидательной. Однако она также разрушительна, поскольку компания, чьи технологии устаревают, оказывается вытесненной", - указывают в Нобелевском комитете.

По словам главы Нобелевского комитета премии по экономическим наукам Джона Хасслера, работы лауреатов 2025 года показывают, что экономический рост нельзя воспринимать как должное.

"Мы должны поддерживать механизмы, лежащие в основе созидательного разрушения, чтобы не скатиться в стагнацию", - добавил он.

В 2024 году лауреатами экономической премии памяти Нобеля стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон из США. Награда была присуждена им "за исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние".

Премия Госбанка Швеции (отчисляющего деньги в Нобелевский фонд) по экономике зачастую называется "Нобелевской премией по экономике", но это неверная трактовка: она появилась только в 1968 году. Тем не менее, хоть она и выходит за рамки традиционной "нобелевской недели", но все равно де-факто ставит "точку" в ежегодном нобелевском цикле. Величина премии шведского денежного регулятора та же, что и у канонической Нобелевской премии: в 2025 году это 11 млн шведских крон (около 1,2 млн долларов США).

Нобелевская премия 2025 года по физиологии и медицине присуждена 6 октября Мэри Брункоу (США), Фреду Рамсделлу (США) и Шимону Сакагучи (Япония) за открытия в области периферической иммунной толерантности. Премию по физике 7 октября получили Джон Кларк (Великобритания), Мишель Деворе (Франция) и Джон Мартинис (США) за открытия в области квантовых технологий. 8 октября Нобелевская премия по химии присуждена Сусуме Китагаве (Япония), Ричарду Робсону (Австралия) и Омару Ягхи (США) за разработку металлоорганических каркасов. Лауреатом премии по литературе 9 октября стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи "за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства". 10 октября Нобелевская премия мира была присуждена венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо.