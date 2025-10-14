Неожиданный результат санкций: Россия вытеснила США с нефтяного рынка

США утратили позиции основного поставщика нафты, которая используется Венесуэлой для производства бензина, уступив это место России. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет агентство Bloomberg.

По информации аналитиков, поставки нафты из США с марта по октябрь практически сошли на нет. А из России за тот же период было отправлено в Венесуэлу более семи миллионов баррелей.

«Россия потеснила США с позиции основного источника нафты для Венесуэлы — нефтепродукта, необходимого ей для разбавления сверхтяжелой сырой нефти, поскольку торговая политика Вашингтона подталкивает две страны, находящиеся под санкциями, к более глубокому экономическому сотрудничеству», — отмечает издание.

Агентство напомнило, что Венесуэла была вынуждена искать нового поставщика нафты после того, как президент США Дональд Трамп усилил санкции в отношении ее нефтяного сектора, отозвав лицензии на работу в стране, в том числе и у Chevron Corp.

При этом до введения санкций США были практически эксклюзивным поставщиком нафты в Венесуэлу, что позволяло американским нефтеперерабатывающим заводам сбывать излишков светлых нефтепродуктов.

В предыдущие годы Венесуэла обращалась за нафтой к Ирану, однако российский нефтяной продукт «оказался более качественной и, вероятно, более дешевой альтернативой», констатировали эксперты.

Ранее США направили к берегам Венесуэлы военные корабли под предлогом борьбы с наркотрафиком и не исключили проведения военной операции. А генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В свою очередь Мадуро объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию для защиты суверенитета страны.