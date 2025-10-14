Доходы России от нефтяного экспорта упали

По итогам сентября 2025 года суммарные доходы российских экспортеров нефти и нефтепродуктов сократились на 1,7 процента (на 240 миллионов долларов) в сравнении с августовским показателем. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте Международного энергетического агентства (МЭА).

За отчетный период компании из России смогли заработать на поставках нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям в общей сложности 13,35 миллиарда долларов. Доходы от экспорта сырья в месячном выражении увеличились на 200 миллионов и достигли 8,96 миллиарда долларов, тогда как выручка от сбыта нефтепродуктов, напротив, просела на 440 миллионов и составила 4,39 миллиарда долларов, уточнили в отраслевой организации.

Среднесуточные объемы поставок российской нефти на мировой энергорынок в первый месяц осени составили 7,44 миллиона баррелей. В месячном выражении показатель увеличился на 2,76 процента. Снижение цен на основной экспортный сорт Urals не позволило отечественны поставщикам в значительной мере нарастить свои доходы, отмечается в докладе. Среднесуточные поставки нефтепродуктов сократились до минимальных за десять лет (за исключением апреля 2020 года) 2,37 миллиона баррелей. Подобную динамику эксперты МЭА связали с активным поиском альтернативных поставщиков со стороны ключевых покупателей.

Снижение доходов России от экспорта нефти и нефтепродуктов фиксируется не первый месяц. По итогам августа показатель сократился на 6,4 процента в сравнении с июльским значением и на 8,5 процента — в годовом выражении. Поступления в федеральный бюджет от продаж нефти и газа за это время просели до минимума за 2,5 года и составили 505 миллиардов рублей, констатировали в Минфине.