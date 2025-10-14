Россия дразнит Трампа: как Москва обходит западные ограничения

Попавший под санкции завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» с конца июня готовит к отправке уже десятую партию. Как сообщает Bloomberg, поставки идут либо в китайский терминал Бэйхай, либо на хранилище на Дальнем Востоке России.

Санкции были введены еще в 2023 году администрацией экс-президента США Джо Байдена. При президенте Дональде Трампе Вашингтон, несмотря на новый виток торговой войны с Пекином, пока воздерживается от ужесточения санкций против российских компаний. Издание отмечает, что американский лидер надеется таким образом поспособствовать завершению конфликта.

По данным отслеживания, с августа терминал Бэйхай принял восемь танкеров с российским СПГ. Китай, выбирая для их размещения порт с ограниченными международными связями, вероятно, хочет обезопасить остальной газовый сектор от ответных мер. Издание считает, что Россия активизировала экспорт санкционного газа, чтобы «проверить Трампа».

Летом 2025 года «Арктик СПГ-2» отгрузил восемь партий, однако в октябре был вынужден остановиться, поскольку не смог найти покупателей. Тогда газ решили перегрузить в российские хранилища.