Курс рубля взлетел

В процессе торгов на российском межбанковском рынке во вторник, 14 октября, курс доллара опускался до 78,75 рубля, что стало минимумом с конца июля этого года. Об этом свидетельствуют данные «Финам».

На рынке Forex российская валюта взлетела до максимума с августа, достигнув уровня 79,2 рубля за доллар. По состоянию на 13:30 по московскому времени оба курса скорректировались, но доллар по-прежнему стоит меньше 80 рублей.

Аналогичную динамику на Мосбирже, где с июня прошлого года доллар официально не торгуется, демонстрирует юань. Китайская валюта подешевела до минимальных за два месяца 11,061 рубля.

Вместе с тем индекс Мосбиржи продолжает снижение, тестируя уровень 2550 пунктов. Индекс российских гособлигаций RGBI находится в районе 13,2 пункта, опустившись за месяц на восемь пунктов.

Рост стоимости российской валюты происходит на фоне пересмотра ожиданий участников рынка и экспертов относительно движения ключевой ставки. Все больше экспертов допускают, что Центробанк не станет смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) до конца года, а если и пойдет на этот шаг, то снижение составит не более одного процентного пункта.

Это же обстоятельство вместе с постепенным ухудшением геополитического фона и возможным падением цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке толкает вниз российские акции.