На Украине взлетели цены на продукты

Цены на продукты питания на Украине в сентябре 2025 года в среднем выросли на 21% по сравнению с сентябрем 2024 года. Об этом говорится в отчете государственной службы статистики страны.

Согласно данным, больше всего подорожали фрукты - килограмм яблок теперь обходится украинцам дороже на 84,4%. За год существенно выросли цены на яйца и растительное масло - на 53,6% и 32,2% соответственно.

Цены на мясные продукты также увеличились - килограмм свинины подорожал почти на 38%. Рост цен коснулся хлеба, составив 20,8%, а также круп. Так, манная крупа на Украине стоит на 25,7% дороже, чем в 2024 году.

По данным Нацбанка Украины на начало августа, цены на продовольственные товары на Украине за последние годы приблизились к ценам в странах ЕС, а по некоторым позициям даже превысили показатели стран-соседей. При этом в 2025 году Украина наращивала импорт продовольствия. За первое полугодие импорт свинины вырос в 4,4 раза, молока - в 1,6 раза, круп - на 48%, овощей - вдвое, а яблок - в 8 раз.

По данным главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, уровень бедности на Украине с февраля 2022 года увеличился до 37%. Официальный прожиточный минимум в 2024 году составил 2 920 гривен (около $70).