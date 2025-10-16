В России предложили рассмотреть вопрос введения акцизов на пальмовое масло

В Госдуме предложили ограничить использование пальмового масла при производстве продуктов. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты приняли проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по данному вопросу.

Согласно документу, депутаты предложат правительству рассмотреть в том числе вопросы введения акцизов и повышения ставки таможенной пошлины на пальмовое масло.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что в детских продуктах необходимо запрещать использование пальмового масла, а в остальных ограничивать.

До этого сообщалось, что в Госдуму планируют внести на рассмотрение законопроект о введении продовольственных сертификатов для граждан с низким уровнем дохода. Авторами инициативы выступила группа депутатов, возглавляемая председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и первым замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым.