Экономист рассказал о потенциале Севморпути

Россия и Китай официально утвердили совместный план развития Северного морского пути (СМП) — маршрута, который уже называют «ледяным шелковым путем XXI века». Документ был согласован на заседании Подкомиссии по сотрудничеству по СМП, прошедшем в Харбине.

По словам экономиста Василия Колташова, значение Северного морского пути выходит далеко за рамки обычной транспортной логистики.

«СМП открывает для России возможность, с одной стороны, доступа к собственным ценнейшим ресурсам на Севере, с другой стороны — это короткий и безопасный маршрут для партнеров России, для самой России», — заявил Колташов в эфире радио Sputnik.

Он также подчеркнул, что Севморпуть является торговым путем в Европу, Атлантику , а также Атлантику, Латинскую Америку и Африку.

Колташов считает, что Развитие СМП не только укрепит экономические связи между Москвой и Пекином, но и позволит сформировать новую транспортную ось, способную конкурировать с традиционными южными морскими маршрутами. Однако он считает, что реализация потенциала во многом будет зависеть от политической и экономической обстановки в Европе.