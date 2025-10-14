Мишустин рассказал об уровне безработицы в России

Уровень безработицы по итогам августа, в соответствии с данными Росстата, составил 2,1%. Об этом сообщил на стратегической сессии правительства РФ премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Уровень безработицы по итогам августа, по данным Росстата, достиг 2,1%", - отметил премьер-министр. По его словам, по итогам семи месяцев реальные зарплаты в РФ выросли на 4,5%. "Одновременно занимаемся повышением эффективности реального сектора и социальной сферы", - добавил председатель правительства.