Цена на пшеницу упала до минимума 2020 года

Стоимость пшеницы достигла самого низкого уровня с 2020 года — $4,9 за бушель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет американской компании Hightower Report.

Отмечается, что цена на пшеницу падает на фоне ухудшения торговых отношений между США и КНР.

«Спрос в мире всегда будет, а большое количество мировых запасов говорит о том, что у конечных потребителей нет причин активно её скупать», — говорится в отчёте Hightower Report.

Ранее агентство Bloomberg писало, что спрос на шоколад в мире падает, несмотря на снижение цен на какао-бобы.