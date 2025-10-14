Bloomberg: цена на пшеницу упала до минимума 2020 года
Стоимость пшеницы достигла самого низкого уровня с 2020 года — $4,9 за бушель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет американской компании Hightower Report.
Отмечается, что цена на пшеницу падает на фоне ухудшения торговых отношений между США и КНР.
«Спрос в мире всегда будет, а большое количество мировых запасов говорит о том, что у конечных потребителей нет причин активно её скупать», — говорится в отчёте Hightower Report.
