Путин заготовил козырь к новому разговору с Трампом

Президент России Владимир Путин нашел, чем заинтересовать американского лидера Дональда Трампа во время их предстоящего разговора. На встрече в Кремле 14 октября он обсудил с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным добычу редких металлов, которые очень нужны США. Как объяснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт, теперь горно-металлургическая компания играет ключевую роль не только в экономике, но и международной политике.

В начале встречи Потанин доложил Путину, что «Норникель» работает сейчас в трудных условиях из-за нарушения цепочек поставок и сложностей с платежами. При этом компания сохраняет ведущее место в мире по производству никеля, обеспечивает стабильный выпуск основных металлов.

«У вас же не только никель, у вас там и платиноиды, да?» — уточнил президент.

Потанин ответил утвердительно, добавив, что еще есть золото, редкие металлы, а потребность в них в России полностью закрыта.

Избытки продукции продаются за рубежом — там реализуется основная часть. По словам Потанина, это дает устойчивость «Норникелю», но, с другой стороны, ставит в уязвимость из-за санкций.

В Норильске сдаются новые дома, на предприятиях ставится новое оборудование для снижения вредных выбросов, а работникам постоянно повышают зарплату, сообщил Потанин главе государства. Далее встреча проходила в закрытом режиме.

Их прошлая публичная встреча прошла 21 июня 2021 года. Тогда Кремль дал лишь краткое сообщение.

«Норникель» — ведущий в мире производитель палладия, высокосортного никеля, платины, кобальта, меди и родия. Основные мощности находятся в Норильском промышленном районе, Забайкальском крае и на Кольском полуострове.

Встреча Путина и Потанина показала, что «Норникель» теперь не только важная в экономике горно-металлургическая компания, но и имеет большое значение в международной политике, например, в отношениях с США, считает политолог Александр Шпунт. Их разговор прошел на фоне заявления Министерства торговли Китая о том, что в будущем для любого экспорта китайских редкоземельных металлов потребуется специальное разрешение властей страны. По мнению экспертов, это подорвет американскую высокотехнологичную индустрию.

«Трамп активно ищет рынки с цветными и редкоземельными металлами, у него есть огромный интерес к России, он его не скрывает, а это, в свою очередь, повышает значение отрасли внутри страны, — объяснил политолог. — Это теперь не просто производство. Вес этой отрасли сейчас гораздо выше, чем ее доля в экономике и ВВП. Отсюда и встреча Путина и Потанина”.

Подобный интерес Трампа связан с тем, что мир перешел в новый шестой технологический уклад, где основные ресурсы уже не нефть и углеводороды, а редкоземельные и цветные металлы, которых нет у США, добавил Шпунт. Подавляющее большинство их запасов находится в Китае — геополитическом оппоненте Европы и Штатов. У России гораздо меньше металлов, чем у КНР, но Москва интереснее Вашингтону, потому что с ней проще договориться, заявил Шпунт.

Одна из основных задач — сделать так, чтобы переработка редкоземельных металлов происходила в России, этим и займется «Норникель», отметил собеседник URA.RU. Сейчас Россия в основном поставляет сырье, из-за этого страна недополучает добавленную стоимость. «Это примерно как если бы Россия экспортировала черную руду или железорудный окатыш вместо стального проката», — пояснил политолог.

В самой России тоже появился спрос на редкоземельные металлы. Из-за санкций и запроса военно-промышленного комплекса в стране произошло возрождение собственной элементной базы и электроники, где нужны все эти ресурсы.

“Мы помним легенды Урсулы фон дер Ляйен о том, что российские дроны летают на микросхемах, снятых со стиральных машинок. Теперь этих разговоров просто нет”, — отметил Шпунт.

Еще одно важное обстоятельство — развитие Арктики и Севера. Оно может быть дотационным, но есть и возможность сделать его прибыльным благодаря редким ресурсам — затраты окупятся, сказал политолог.