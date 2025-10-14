Мощный обвал предсказали рынку искусственного интеллекта

Бум искусственного интеллекта (ИИ) опасен грандиозным крахом из-за слишком оптимистичных ожиданий по поводу этой технологии. К такому выводу пришли аналитики МВФ, подготовившие доклад «Перспективы развития мировой экономики».

© Lenta.ru

Как полагают авторы документа, обрушение этого рынка будет таким мощным, что его можно будет сравнить с крахом доткомов 2000-2001 годов. В докладе обращается внимание, что в рыночных индексах доминируют несколько технологических компаний, чьи акции могут резко подешеветь, если оптимизм по поводу ИИ пойдет на спад. Это подорвет благосостояние многих домохозяйств и снизит потребление.

В МВФ напомнили, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта обеспечил чрезмерный приток капитала в достаточно небольшой круг компаний и сегментов экономики. Любое сокращение этих позиций обернется очень не быстрым восстановлением экономики, которое усугубится нерациональным распределением капитала.

В конце января 2025 года с похожим прогнозом выступил инвестор-миллиардер Рэй Далио. Тогда он заявил, что энтузиазм инвесторов по поводу искусственного интеллекта спровоцировал «пузырь» на американских акциях, который напоминает нарастание краха доткомов на рубеже тысячелетий. Далио признал, что речь идет о технологии, которая изменит мир, но не стоит путать ее с успешной инвестицией.