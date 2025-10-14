Эксперт считает, что ЦБ может пересмотреть прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год

Банк России может пересмотреть прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год в сторону повышения. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» 14 октября озвучил эксперт по управлению инвестиционными счетами Дмитрий Ибрагимов.

По его словам, снижение ключевой ставки на один процент в моменте не является определяющим фактором для рынка, гораздо важнее долгосрочная траектория показателя. Он отметил, что на предстоящем опорном заседании Центробанк уточнит прогнозы по средней ключевой ставке и инфляции, в том числе на следующий год.

«Вполне возможно, что ЦБ пересмотрит вверх прогноз по средней ставке на 2026 год, — сказал Ибрагимов. — Сейчас он 12-13%. В зависимости от того, насколько сильно пересмотрят верх, этим рынок будет руководствоваться. Соответственно, ставки будут определяться вот этим».

Эксперт также добавил, что прогноз ключевой ставки в диапазоне 15-16% годовых представляется наиболее реалистичным к концу 2025 года. Он пояснил, что достижение отметки в 15% означало бы успешное выполнение всех экономических планов, при этом пока есть противоречивые экономические индикаторы.

Ближайшее заседание совета директоров Центробанка России по ключевой ставке запланировано на 24 октября.