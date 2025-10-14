Внебиржевой курс доллара упал до 78 рублей

Внебиржевой курс доллара продолжает падение. Впервые за полтора месяца он упал ниже 80 рублей, до отметки в 78 рублей. Об этом свидетельствуют данные инвестиционной компании «Финам».

Согласно данным источника, к 18:15 по мск курс доллара упал на 1,74% — до 79,735 рублей. К 19:20 по мск доллар продолжил падение и достиг показателя в 79,611 рублей. При этом, минимальной отметкой за день стал показатель в 78,75 рублей за доллар — это рекордный показатель с конца августа.

Как сообщает Forbes, укрепление рубля объясняется уменьшением спроса на валюту при медленном восстановлении импорта, а также ожиданием медленного снижения ключевой ставки. Впрочем, в БКС прогнозируют, что к концу года курс доллара может значительно окрепнуть и превысить 85 рублей.

Ранее ЦБ понизил курс доллара на 15 октября.