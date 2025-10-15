«Газпром» стал главным корпоративным должником России

Чистый финансовый долг «Газпрома» по итогам 2024 года достиг 6,047 триллиона рублей, что вывело компанию на первое место среди крупнейших должников России. Об этом сообщает Forbes в своем новом рейтинге.

«Чистый финансовый долг „Газпрома“ на конец 2024 года составил 6,047 триллиона рублей, что является максимальным показателем среди отечественных компаний», — говорится в публикации Forbes.

В компании пояснили, что на рост обязательств повлияли как динамика валютных курсов, так и изменение объемов заимствований.

Согласно данным издания, расходы холдинга на обслуживание долга за год выросли до 715,4 миллиарда рублей — это на 81,4% больше, чем в 2023 году. Основной причиной увеличения долговой нагрузки аналитики называют возросшие затраты на обслуживание займов и изменение рыночных условий. По информации Forbes, уже в первом полугодии 2025 года «Газпрому» удалось несколько снизить долговую нагрузку. Сумма долговых обязательств сократилась до 5,79 триллиона рублей.

Ранее «Газпром» сообщил о рекордных объемах газа в подземных хранилищах — 73,170 млрд кубометров, что должно обеспечить стабильные поставки в период зимнего пикового спроса. Глава компании Алексей Миллер отмечал, что подготовка к возможной аномально холодной зиме является приоритетной задачей.