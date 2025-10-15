Без импорта российского газа и нефти Венгрия не сможет обеспечить потребности в энергоресурсах. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны НАТО Петер Сийярто. Его процитировал ТАСС.

Он констатировал, что государства Европейского союза давят на Будапешт, вынуждая его отказываться от этих поставок. Однако, если Венгрия уступит этим требованиям, то она столкнется с резким ростом цен на газ. Как пояснил Сийярто, если его страна окажется отрезана от российских углеводородов, то оставшаяся инфраструктура не сможет снабжать Венгрию энергоносителями в нужных количествах.

По словам Сийярто, Россия всегда выполняла обязательства по контрактам и была надежным поставщиком нефти и газа для Венгрии.

По данным агентства Reuters, импорт российских энергоресурсов увеличили семь стран Европейского союза. Речь идет о Франции, Бельгии, Нидерландах, Хорватии, Румынии, Португалии и Венгрии. Например, Париж нарастил закупки российского сырья на 40 процентов (до 2,2 миллиарда евро), а Амстердам — на 72 процента (до 498 миллионов евро). Всего же за первые восемь месяцев 2025 года Евросоюз импортировал из России энергоносителей на более чем 11 миллиардов евро.