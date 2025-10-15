Золото стремительно дорожает на фоне торговой войны США и Китая

Цена золота впервые превысила отметку $4200 за тройскую унцию. Фьючерсы на золото с поставкой в декабре на Чикагской товарной бирже достигли $4218,3 за унцию. С начала 2025 года золото подорожало более чем на 58%.

Золото традиционно растет в периоды нестабильности, когда интерес к рисковым активам снижается. Рост цен эксперты связывают с обострением напряженности между США и Китаем и ожиданиями снижения процентных ставок в США, пишет Bloomberg.

Глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что на заседании 29 октября 2025 года ставка может быть снижена еще на 25 базисных пунктов — до диапазона 3,75–4%. Кроме того, Дональд Трамп 14 октября 2025 года заявил, что США может прекратить закупки растительного масла у КНР, а Китай пообещал ответные меры на после угроз ввести дополнительные пошлины в 100% на импорт китайских товаров.

В условиях нестабильности вклад остается надежным инструментом для сбережений. Сравнить предложения банков и подобрать вклад с максимальной ставкой можно на Сравни.

Читайте главные финансовые новости в телеграм-канале журнала Сравни