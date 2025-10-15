Подскочил экспорт одного российского энергоносителя

Российское Минэнерго надеется, что в 2025 году экспорт угля сохранится на уровне прошлого года и составит около 200 миллионов тонн. Об этом заявил замглавы этого ведомства Дмитрий Исламов. Его процитировало ТАСС.

Он отметил, что, по оперативным данным, поставки этого энергоносителя на внешний рынок выросли на 5,5 процента, до 157 миллионов тонн.

Ранее сообщалось, что, по словам Исламова, убытки переживающей кризис российской угольной отрасли вырастут до 300 миллиардов рублей. Кредиторская задолженность к концу декабря может возрасти до 1,5 триллиона рублей. В красной зоне риска находятся 53 шахты и разреза.

По итогам I полугодия 2025 года экспорт энергетического угля из России увеличился на 19 процентов, до более чем 69 миллионов тонн. Самый серьезный рост зафиксировали на индийском (плюс 33 процента, 10 миллионов тонн) и турецком (плюс 53 процента, 13,9 миллиона тонн) направлениях. Однако получать прибыль от поставок компании без собственных логистических мощностей могут только на Дальнем Востоке. Экспорт через порты Юга и Северо-Запада остается убыточным.