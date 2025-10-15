В Кремле отреагировали на заявление Трампа о «выходе всех стран из БРИКС»

Кремль не располагает информацией о намерении стран — членов БРИКС выйти из объединения из-за угроз США ввести против них дополнительные пошлины. Об этом во время регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается того, что все страны вышли [из БРИКС], я такой информацией не располагаю», — отметил он.

Песков подчеркнул, что БРИКС и БРИКС+ никогда ничего не планировали против третьих стран и их валют. Эти организации представляют собой объединения государств, разделяющих общее видение перспектив сотрудничества на благо своих народов и в интересах процветания континентов, на которых они находятся.

«Эти тезисы зафиксированы во всех итоговых документах встреч, которые проводились и проводятся на высшем и на высоких уровнях. Это очень важно понимать», — добавил представитель Кремля.

14 октября президент США Дональд Трамп рассказал, что предупредил желающие вступить в БРИКС страны о готовности американского руководства ввести против них торговые пошлины. В результате все государства якобы «вышли из БРИКС», сказал хозяин Белого дома.

Ранее в Государственной думе РФ объяснили резкое высказывание Трампа в адрес БРИКС.