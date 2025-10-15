Золотая стратегия: как Россия и Китай противостоят Западу

Россия и Китай активно скупают золото, пополняя свои резервы, что позволяет им увереннее выдерживать противостояние в экономической войне с США и долларом. Оправдывается ли «золотая стратегия», разбиралась обозреватель РИА Новости Ольга Самофалова.

Россия

Российские золотые запасы оцениваются примерно в 320 миллиардов долларов при накопленных уже более чем 2330 тоннах золота в резервах. При этом до 2006 года Россия только зарабатывала на продаже золота, но сама его не покупала, напомнила обозреватель.

Однако позднее стратегия изменилась. Уже с 2014 года Россия первой в мире начала полномасштабную распродажу казначейских облигаций правительства США, которые на тот момент считались самым безопасным и ликвидным средством сохранения накоплений страны, и за несколько лет Москва полностью вышла из американского долга.

«Золотая стратегия России оправдалась на 850 процентов. Потому что с тех пор, как страна начала скупать этот металл в свои резервы, оно выросло в цене именно во столько раз. В последние годы цены растут особенно быстро. С 2023-го золото подорожало вдвое, а за этот год оно стремится еще раз удвоиться в цене», — отмечает Ольга Самофалова.

Большая доля золота в резервах является одним из факторов стабильности рубля, также позволяет получить высокую оценку экономики от аналитиков и агентств. При этом то, что золото физически хранится на территории России, является залогом безопасности резервов. Также, скупая золото, Россия внесла свой вклад в глобальную дедолларизацию.

«Теперь Россия — наглядный пример для всего мира и учебников по истории, как можно жить и даже расти темпами выше общемировых без использования доллара, западной платежной системы SWIFT, без вложения денег в американский госдолг», — говорится в статье.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине на Западе были введены обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов.

В сентябре 2025 года СМИ сообщили, что Еврокомиссия рассматривает возможность передачи Украине замороженных активов РФ в форме долговых расписок. В Брюсселе предложили обменивать активы на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном.

Китай

При этом золото стоит уже дороже 4100 долларов за унцию, и аналитики уверены, что это не предел. Экономисты считают, что разрушения старого миропорядка продолжится, поэтому ждут 5000 долларов за унцию к концу этого года и 10 000 долларов через три года.

Китай, последовав примеру России, также скупает золото. Этот металл в резервах позволяет Москве и Пекину «намного увереннее выдерживать противостояние в экономической войне с США и долларом», отмечает обозреватель.

«Раньше КНР была крупнейшим держателем американских казначейских бумаг США на сумму 1,4 триллиона долларов (в 2015 году), а теперь она лишь на третьем месте с показателем в 757 миллиардов долларов», — говорится в статье.

Также Китай более открыто начать действовать в рамках стратегии разрушения долларовой финансовой системы и создания альтернативы. Шанхай готов составить конкуренцию Нью-Йорку, Лондону и Цюриху в вопросе хранения золотовалютных резервов других стран.

«Зачем Китаю все больше и больше золота? Все очень просто: это шаг против доллара и создание еще одного краеугольного камня для превращения юаня в новую полноценную резервную валюту. Одно из преимуществ американского доллара заключается как раз в том, что за его спиной лежит самый огромный запас золотых слитков», — напомнила Ольга Самофалова.

По ее словам, не стоит забывать и о том, что в условиях геополитической и торговой напряженности золото остается островком стабильности.