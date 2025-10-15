Госдума приняла в первом чтении поправки к бюджету на 2025 год

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о бюджете России на 2025-2027 годы по части утвержденных показателей на текущий год.

Предлагается утвердить доходы бюджета в сумме 36,562 трлн рублей (16,8% ВВП), это меньше на 1,94 трлн.руб., чем было решено до этого. Расходы - 42,3 трлн.руб. (19,5% ВВП). Согласно прогнозам дефицит бюджета составит 5,736 трлн.руб. (2,6% ВВП), что больше на 1,94 трлн.руб., чем планировалось.

Прогноз по ВВП снижен до 217,29 трлн.руб., а по инфляции до 6,8. Также ожидается, что доходы бюджета от нефтегазового сектора в стране составят 8,7 трлн. руб. А от нефтегазовой отрасли - 27,91 трлн. рублей, пишет aif.ru.

