Курс доллара упал ниже 78 рублей

Внебиржевой курс американского доллара в среду, 15 октября, снизился до 78 рублей. На 17:07 цена валюты уменьшилась на 0,84 рубля относительно предыдущего закрытия торгов, что составило 1,06 процента.

© Вечерняя Москва

Согласно данным портала «Финам», сейчас доллар торгуется по цене 78,15 рубля.

13 октября внебиржевой курс американской валюты упал ниже 80 рублей впервые с 28 августа.

6 октября Центробанк повысил курс доллара сразу до 83 рублей за единицу. Это значение оказалось на 1,1 рубля больше, чем за день до этого. Евро и юань также выросли в цене — на 0,78 и 0,14 рубля соответственно.

2 октября стоимость нефти Brent впервые за четыре месяца опустилась ниже отметки 65 процентов за баррель. Декабрьский фьючерс на этот сорт подешевел на 0,72 процента и составил 64,88 доллара за баррель. До этого Brent торговалась по цене ниже 65 долларов за баррель 6 июня.

25 сентября Банк России сообщил, что по состоянию на 19 сентября международные резервы страны возросли за неделю на 7,5 миллиарда долларов и достигли рекордных 712,6 миллиарда долларов.